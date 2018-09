Weerbericht: Koud begin van overwegend droge dag

In de nacht van maandag op dinsdag klaarde het weer op, waardoor de temperaturen flink daalden. Op sommige plekken was het afgelopen nacht 2 graden, het werd maximaal 8 graden. Hier en daar kwam er wat vorst aan de grond.

In de loop van de ochtend neemt de temperatuur steeds meer toe. Dinsdagmiddag wordt het op de meeste plaatsen 14 of 15 graden. Aan de westkust en in het oosten van het land gaat dat gepaard met een lekker zonnetje. In het uiterste zuiden van het land en in het noorden blijft het grotendeels bewolkt en kan het gaan regenen.

De nacht naar woensdag toe wordt weer fris.

Vanaf woensdag wordt het weer wat warmer. Dan blijft de temperatuur nog steken op 17 graden, een dag later kan het 21 graden worden. Vrijdag wordt het echter alweer kouder en keert de herfst weer terug.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 18°C 4°C W 3 Donderdag 22°C 8°C ZW 3 Vrijdag 16°C 11°C NO 4 Zaterdag 15°C 7°C NO 2 Zondag 15°C 6°C W 3

