Vermeende topcrimineel 'Rico de Chileen' verdacht van meerdere liquidaties

Het OM baseert zijn verdenking op basis van gekraakte berichten van zogenoemde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy, red.). Die versleutelde toestellen zouden toebehoren aan R.

In een van de gesprekken wordt gesproken over het uitschakelen van een onbekend persoon in Dubai. "Er staan twee ninja's klaar", is te lezen in een bericht dat naar een telefoon die aan R. zou toebehoren werd gestuurd.

Het zou gaan om twee mannen die de moord moesten uitvoeren op een man die al langer in conflict zou zijn met de zender van het bericht. "Als hij langer losloopt wordt het niet rustiger", aldus de zender.

De officier van justitie zegt dat het OM bekijkt of de officiële verdenking met het opdracht geven tot liquidaties kan worden uitgebreid. Dit zal duidelijk worden op de volgende pro-formazitting, begin december van dit jaar.

De advocaat van R., Leon van Kleef, zegt dat het dossier maar weinig aanwijzingen bevat dat zijn cliënt opdracht heeft gegeven voor moorden. Hij noemt de verdenking erg dun. "Het gaat hier om vijf emailberichten", aldus de advocaat. "Vijf (!), of de moord daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is helemaal niet bekend."

Officier spreekt vermoeden van contact met Ridouan T. uit

De officier sprak ook het vermoeden uit dat R. contacten onderhield met Ridouan T. Dat leidt ze onder andere af uit foto's van gesprekken waarin er wordt gesproken over een man die een bijnaam heeft die aan T. wordt toegewezen.

De foto's zijn doorgestuurd naar een toestel dat van 'Rico de Chileen' zou zijn. Het gesprek gaat over de eigenaar van cafe La Creme in Marrakech in Marokko, Mustapha el F. die jacht zou maken op T.

Van Kleef benadrukt dat het gaat om doorgestuurde berichten. "Dus wat zegt dat?", aldus de advocaat.

Ridouan T. wordt internationaal gezocht voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Het OM hoopt dat verder onderzoek naar de PGP-berichten hier meer duidelijkheid over kan verschaffen.

Begin juli zei het OM al te hopen meer bewijs te verkrijgen uit de gegevensdragers die bij verschillende huiszoekingen in beslag waren genomen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft inmiddels een iPhone weten te kraken, maar is nog steeds bezig met onderzoek naar andere toestellen.

Verdachte wordt al langer grote rol in crimineel circuit toegedicht

R. wordt al langer een grote rol in het criminele circuit toegedicht, onder meer in de Amsterdamse onderwereld. Het Team Criminele Inlichtingen van de politie kreeg verschillende malen te horen dat hij tot extreem geweld in staat zou zijn.

De man werd in oktober van vorig jaar door de Chileense politie met groots machtsvertoon aangehouden in een parkeergarage in de hoofdstad Santiago.

R. ook in verband gebracht met internationale drugshandel

Naast de liquidaties wordt 'Rico de Chileen' verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel. Op de eerste zitting werd hier echter nog weinig hard bewijs voor aangeleverd. Er konden bijvoorbeeld geen concrete drugstransporten aan hem gekoppeld worden.

Het OM zegt in woningen van de verdachte meerdere foto's van havens en papieren met daarop containers die fysiek waren gecontroleerd op cocaïne en de doorgestreepte naam van een mogelijk corrupte douanier te hebben.

Naast R. zouden zeker twee andere verdachten deel uitmaken van de criminele organisatie. Zij zitten vast en het OM verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

De zaak gaat verder op 12 december. Tot die tijd blijft Richard R. vastzitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

