Definitief nieuwe rechter in zaak tegen tabaksindustrie

Daarmee krijgt de zaak die advocaat Bénédicte Ficq tegen tabaksfabrikanten heeft aangespannen definitief een nieuwe rechter. De verschoningskamer is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor rechters om verschoningsvraagstukken aan voor te leggen.

Jan Wolter Wabeke had zelf een verzoek ingediend bij de verschoningskamer om zich terug te mogen trekken als voorzittende rechter in de zaak. Hij zou tijdens een privédiner hebben gezegd dat roken "ieders eigen verantwoordelijkheid" is.

Ficq had naar aanleiding daarvan al verzocht dat Wabeke zich zou terugtrekken. De advocaat vindt dat de rechter door die uitspraak de zaak niet meer onpartijdig kan behandelen. Dat Wabeke zelf het verzoek indiende om zich terug te mogen trekken, noemde ze "terecht" en "heel prettig voor de zaak".

Wabeke heeft in zijn verschoningsverzoek laten weten dat wat er in de media over hem wordt geschreven hem "zeer aangrijpt en heeft geïrriteerd". Hij vreest dat hij niet meer in staat is zonder persoonlijke gevoelens de behandeling van de zaak voor te zitten.

Woensdag dient de zaak over de eventuele vervolging van de tabaksindustrie. Het gerechtshof oordeelt dan of het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging moet overgaan. Ficq overweegt echter uitstel aan te vragen, omdat ze wil dat de nieuwe rechter voldoende tijd krijgt om zich in te lezen.

