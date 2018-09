Koude nacht met kans op vorst aan de grond op komst

Boven zandgronden van Twente, de Achterhoek, de Veluwe en delen van Brabant en Limburg en in de dalen van de Limburgse Heuvels is volgens Weerplaza komende nacht kans op vorst.

Er is een kleine kans dat de temperatuur op reguliere waarneemhoogte van 1,5 meter tot onder het vriespunt daalt. Dat zou voor het eerst zijn na de zomer. Dit gebeurt wanneer het op een relatief beschutte plaats lang helder is, er geen of nauwelijks wind staat en er niet te snel mist ontstaat die afkoeling tegengaat.

In de kustgebieden daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden, verder landinwaarts koelt het op grote schaal af naar 2 of 3 graden. Daarbij is er regionaal kans op mistbanken of mist. In de eerste uren na zonsopkomst lossen de mist en eventuele mistbanken snel op, maar verkeer in de vroege ochtend kan er nog last van hebben.

De komende nacht lijkt voorlopig ook de koudste nacht te worden. In de nacht naar woensdag is lokaal vorst aan de grond niet uit te sluiten, maar niet op zo'n grote schaal als vannacht.

Overdag stijgt het kwik woensdag naar 17 of 18 graden, waar het morgen 14 of 15 graden wordt. Donderdag is de mooiste dag van de week met op veel plaatsen maxima van rond de 20 graden.

