Verdachte van incident met handgranaat Delft blijft voorlopig vastzitten

Dat besliste de rechtbank in Den Haag maandag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting. De 41-jarige B. zit sinds juni in voorarrest. Zijn medeverdachte Dean P. (23) is momenteel op vrije voeten en blijft dat ook.

Op 17 mei ontploften meerdere handgranaten in de Breestraat en de Peperstraat in Delft. Er raakte iemand lichtgewond en er ontstond schade aan panden, waaronder twee coffeeshops. De daders vluchtten weg op een scooter.

De twee mannen ontkennen dat zij iets met het incident te maken hebben. Hun advocaten benadrukten eerder op maandag dat er weinig bewijs is voor hun betrokkenheid. Maar de officier van justitie benadrukte de ernstige verdenkingen. Zo zat er een DNA-spoor van B. op de granaat in Delft.

B. zat al eerder een lange celstraf en tbs uit voor een drievoudige moord. Zijn tbs werd in 2016 opgeheven, ondanks een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om de maatregel juist te verlengen.

De aanklachten tegen de jongere P. zijn lichter. Hij zou, net als B., op 12 juni in Noordwijk een handgranaat en vuurwapens voorhanden hebben gehad. Ook wilde hij een semiautomatisch wapen verhandelen, stelt de aanklager.

Verdachten weigeren gedragsonderzoek

Het OM wil dat beide verdachten worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). Ze weigeren alle twee gedragsonderzoek. De officier van justitie vindt dat bij P. mogelijk sprake is van een stoornis, omdat hij al een flink strafblad heeft. Zo is hij ook voor geweldpleging veroordeeld.

Het onderzoek loopt nog volop, lieten de aanklagers weten. Er is nog veel technisch onderzoek nodig en er moeten nog getuigen worden gehoord.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!