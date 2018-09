Politie straft acht medewerkers voor aannemen voetbal- en concertkaarten

De maatregelen zijn de uitkomst van een disciplinair onderzoek dat zich in eerste instantie richtte op de betrokken politiecommissaris.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit was ontslagen "wegens zeer ernstig plichtverzuim". Tegen Smit liep al geruime tijd een intern onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat de commissaris tussen 2009 en 2015 honderden kaarten voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen aanschafte op kosten van de politie of deze aannam van organisatoren.

De kaarten werden door de commissaris zelf gebruikt of weggegeven aan familieleden, kennissen en collega's. Een aantal politiemedewerkers die kaarten van de commissaris aannamen, overtraden daarmee de geschenkenregeling van de politie.

De commissaris heeft destijds de controlesystemen van de Eenheid Amsterdam beïnvloed om ongemerkt het eigen budget te gebruiken voor privézaken. De politie benadrukte eerder dat dit nu niet meer mogelijk is. De districten beschikken niet meer over een eigen budget.

Politie deed in 2016 aangifte

De politie heeft in mei 2016 aangifte gedaan van de verduistering. Hierop is een intern onderzoek ingesteld en een rijksrecherche-onderzoek. In het verlengde van dit onderzoek heeft de politie vervolgens elf disciplinaire onderzoeken ingesteld naar medewerkers.

In acht gevallen hebben de uitkomsten van dit onderzoek geleid tot disciplinaire maatregelen. In overleg met de betrokkenen gaat de politie, vanuit het oogpunt van privacy, niet in op de aard van de maatregelen.

'Zij hadden kaarten niet moeten aannemen'

In het onderzoek zeiden een aantal politiemensen niet te hebben geweten dat de commissaris de kaarten met geld van de politie had betaald. "Zij hebben niet bewust misbruik gemaakt van politiegeld", meldt korpschef Erik Akerboom in een reactie.

"Deze collega's gingen er immers van uit dat het ging om gratis kaarten. Maar zelfs al was dat zo, dan nog hadden zij de kaarten niet moeten aannemen. Je krijgt niet zomaar iets cadeau, zeker niet als je van de politie bent."

