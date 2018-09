Rechtbank wil geen onderzoek vermeende manipulatie versleutelde data

Kuijpers had verhalen gehoord dat een criminele bende voor een flink bedrag toegang had weten te krijgen tot de servers waarvan eerder werd aangenomen dat ze onkraakbaar waren.

De rechtbank Gelderland, uitgeweken naar de extra beveiligde zaal op Schiphol, noemde het verzoek "te vaag". De rechtbank wil eerst onderzoek van de Landelijke Eenheid van de politie afwachten, dat voor 1 november wordt verwacht. Daarin worden de "theoretische mogelijkheden" bekeken om berichten aan te kunnen passen.

In april 2016 werden servers van Ennetcom in Canada in beslag genomen en wisten de opsporingsdiensten codes van versleuteld dataverkeer te kraken. Deze berichten hebben politie en justitie een schat aan informatie gegeven over onder meer criminele bendes, die zich onbespied waanden.

OM kent verhalen van advocaat niet

Volgens Kuijpers is het mogelijk dat een "groepering die er baat bij heeft" toegang heeft weten te krijgen tot de data. De officier van justitie zegt de verhalen van Kuijpers niet te kennen. "Dit is het verhaal van de raadsman tijdens de zitting. Niets meer, niets minder."

Volgens de aanklager heeft Ennetcom-eigenaar Danny M. hierover nooit iets gezegd. "Logisch", zegt Kuijpers. "Dit is levensgevaarlijke informatie." Danny M. wordt ook in deze strafzaak nog gehoord. Hij zou echter zijn ondergedoken, omdat door criminelen een prijs op zijn hoofd zou zijn gezet en hij is spoorloos. Ook de instanties die hem moeten beveiligen, weten niet waar hij is.

Mannen staan terecht voor liquidaties

De zes mannen die maandag tijdens een niet-inhoudelijke zitting moesten voorkomen, staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas Lomp in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.

De zaak speelt zich af tegen de achtergrond van wat de 'Mocro-oorlog' wordt genoemd. Een van de verdachten is Omar L., de broer van een van de slachtoffers van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak staat gepland voor mei volgend jaar.