Verdachte liquidatie in Tilburg in 2006 gaf moord volgens getuige toe

Dat werd maandag duidelijk op de eerste dag van de behandeling van de zaak over de liquidatie. De 48-jarige Tilburger werd twaalf jaar geleden voor zijn huis aan de Mahlerstraat doodgeschoten.

Volgens de getuige Hacem D., die zelf ook enige tijd verdacht werd van betrokkenheid bij de moord, zou Murat K. hebben verklaard dat Yesilkagit hem afperste. Het is niet duidelijk waar deze afpersing om zou draaien. Yesilkagit zou hebben gedreigd naar de politie te stappen.

Ook zou Murat K. geld nodig hebben gehad en van plan zijn geweest wietplanten in het huis van het slachtoffer te stelen voor de verkoop, beweert de getuige.

De nabestaanden van Yesilkagit ontkennen dat er wietplanten in het huis aanwezig waren. "Dat is nooit uit de feiten gebleken", zegt de dochter van het slachtoffer tegen NU.nl.

Yesilkagit werd op de avond van 22 juni op 23 juni in 2006 doodgeschoten. Volgens de getuige deed Murat K. dit samen met Natik Abassov. De Rus overleed in 2012 aan een hersenbloeding in een politiecel, voordat hij gehoord kon worden over deze zaak.

Verdachte zegt niemand vermoord te hebben

Murat K. noemde Hacem D. "een nog grotere leugenaar dan Hidir Korkmaz". Door de verklaring van Korkmaz werd de verdachte in 2015 opnieuw aangehouden voor de moord op Yesilkagit. K. werd in 2007 ook verdacht van de liquidatie, maar werd bij gebrek aan bewijs niet vervolgd.

Op de vraag van de rechtbank of Murat K. op enige manier betrokken was bij de liquidatie, antwoordde hij ontkennend. "Ik heb niemand vermoord", verduidelijkte hij. "Ik heb hem niet laten vermoorden. Ik was met hem bevriend en hij met mij."

Korkmaz verklaart volgens verdachte belastend uit wraak

Ook Korkmaz zegt dat K. en Abassov verantwoordelijk zijn voor de moord in Tilburg. Korkmaz, vorig jaar overleden door een bizar ongeluk tijdens het vissen, deed zijn uitspraak tijdens een verhoor in de zaak Enclave, die draait om de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Het motief voor deze getuigenis van Korkmaz is volgens K. "wraak". "Ik heb hem flink in elkaar geslagen en vernederd", aldus de man.

Dossier-Endstra heeft veel raakvlakken met deze zaak

Het dossier Endstra heeft veel raakvlakken met deze zaak. Abassov wordt gezien als de man die de 'bankier van de onderwereld' op 17 mei 2004 doodschoot. Daarnaast is Murat K. goed bevriend met Ziya G. en Ozgur C., de mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Endstra.

Murat K. zat vast ten tijde van de liquidatie, maar werd wel gehoord als getuige in de zaak Enclave. Hij is nooit vervolgd. Deze rechtszaak loopt nog in hoger beroep.

OM bestempelt groep rond verdachte als moordcommando

Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelde de groep rond Murat K. onlangs in het proces tegen Holleeder als een moordcommando dat klussen uitvoerde voor Willem Holleeder en Dino Soerel. Ook getuige Hacem D. zegt dat K. onderdeel was van een criminele organisatie die voor Holleeder werkte.

De verdachte zegt Holleeder en Soerel niet persoonlijk te kennen. Het is niet duidelijk of het OM de twee criminelen koppelt aan de moord op Yesilkagit.