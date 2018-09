Fabrikant controleert alle stints na treinongeluk Oss

Bij het ongeval reed een stint, door nog onbekende oorzaak, door een gesloten spoorboom.

Vier kinderen overleden door de daaropvolgende botsing met een trein.Een vijfde kind en een medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond.

In een boodschap aan afnemers van de stints laat het bedrijf weten vanaf maandag alle karren te controleren. ''In afwachting van de uitslag van het onderzoek, controleren we alle 3.500 stints vanaf 24 september op alle veiligheidspunten en vervangen preventief onderdelen."

Sommige kinderopvangorganisaties lieten stints al staan

Ook heeft het bedrijf een e-mail naar al zijn klanten gestuurd met daarin een checklist waarmee de afnemers, veelal kinderdagverblijven, de stints ook zelf kunnen nalopen op verschillende punten.

Na het ongeval besloten verscheidene kinderopvangorganisaties voorlopig geen gebruik meer te maken van de stints om kinderen te vervoeren. Ze willen eerst zeker weten of het ongeluk niet is veroorzaakt door een technische storing in het elektrisch aangedreven voertuig.

Onderzoek naar hoe ongeluk kon gebeuren

De NS, ProRail, de politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doen gecoördineerd onderzoek naar het ongeluk. De ILT kijkt hierbij onder meer naar de wisselwerking tussen de overweginstallatie en de stint.

Ook wordt de eventuele wisselwerking tussen de elektromagnetische straling en stints bekeken. Volgens ILT zijn er meldingen geweest van gebruikers over storingen met de stint nabij een overweg. "Wij willen alles uitsluiten", aldus de inspectie.