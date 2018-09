Weerbericht: Oplopende temperaturen bij wisselvallig weer

Na een natte zondag, neemt de neerslag maandag flink af. Toch blijft het niet de hele dag droog. In de ochtend kan het overal gaan regenen, maar in de middag lijkt de neerslag vooral in het noorden en het oosten van het land te vallen.

Doordat het afgelopen nacht is opgeklaard, is de temperatuur vooral in het binnenland flink gedaald. Daardoor begint de ochtend koud met temperaturen tussen de 5 graden in het oosten en 10 graden in het westen. In de middag stijgt de temperatuur in het hele land naar 14 of 15 graden.

De rest van de week blijft het weer wisselvallig. In de nacht van maandag op dinsdag kan het zeker in het binnenland flink afkoelen en zelfs gaan vriezen.

Vanaf dinsdag wordt het weer iets beter en gaat de zon vaker schijnen. Mogelijk wordt donderdag de 20 graden zelfs weer gehaald.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 18°C 5°C ZW 4 Donderdag 20°C 9°C ZW 4 Vrijdag 15°C 10°C NW 4 Zaterdag 15°C 6°C W 2 Zondag 15°C 6°C WNW 3

