Inspectie onderzoekt straling spoorwegovergang Oss na treinongeluk

Na het dodelijke ongeluk in Oss maakten meer gebruikers melding van storingen met de stint nabij een overweg.

''Dat is voor ons de reden om de wisselwerking te onderzoeken tussen de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie en de stint", zegt Frank Wassenaar van het ILT. ''Wij willen alles uitsluiten."

Eerder al liet de politie weten dat onderzocht wordt of de stint op hol is geslagen. De stint is een elektrische wagent waar de bestuurder achterin staat om zo goed zicht te hebben op de kinderen.

Er kunnen zo 'n tien kinderen in worden vervoerd. Er rijden in Nederland zeker drieduizend stints rond. De meeste worden gebruikt in de kinderopvang en mogen rijden met een snelheid tot wel 17 kilometer per uur.

Bij het ongeluk in Oss reed de stint tegen de gesloten spoorbomen en belandde op het spoor. Vier kinderen overleden. Een vijfde kind en een medewerkster van kinderopvang Okido raakten zwaargewond.

Ministerie bekijkt toelating op openbare weg van licht gemotoriseerde voertuigen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat meldde vrijdagavond dat de toelatingsprocedure voor licht gemotoriseerde voertuigen zal worden onderzocht.

In 2011 toonden de RDW en onderzoeksinstituut SWOV zich kritisch over de stint. Het voertuig zou volgens de RDW te breed zijn, maar dat werd niet als onoverkomelijk bezwaar gezien.

De SWOV had bedenkingen bij het feit dat ''ieder persoon van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding" tien kinderen zou kunnen vervoeren. Het ministerie sprak met de fabrikant af dat er standaardtrainingen worden aangeboden bij aanschaf van een stint.

Inzamelingsactie heeft zondag al meer dan 200.000 euro opgehaald

De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk heeft zondag al meer dan 200.000 euro opgeleverd. Nick Nietveld uit Almere zette de actie vrijdag op.

Hij was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen. Zijn streven was om 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag was al na één dag ruimschoots gehaald.

Het geld is bedoeld om de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren en ook voor de mogelijke aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

