Iraanse verzetsgroep ontkent betrokkenheid bij aanslag parade

De verzetsgroep ontkent dat zij achter de aanslag op de militaire parade in Iran zit. Leden van de ASMLA worden door Iran beschouwd als terroristen.

Kort na de aanslag vroeg Iran onder andere de Nederlandse ambassadeur om uitleg. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag bevestigd dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen beide regeringen. "We hebben de Iraanse lezing aangehoord en condoleances voor de aanslag overgebracht."

Het bloedbad in Ahvaz is opgeëist door het 'landelijk verzet van al-Ahvaz', een koepelorganisatie voor diverse groepen. Op de website Ahwazona.net verklaart ASMLA dat de groep die de aanslag claimt al in 2015 uit de ASMLA is gezet.

Voorman ASMLA is in november 2017 geliquideerd in Den Haag

De voorman van de ASMLA, Ahmad Mola Nissi, is in november 2017 in Den Haag geliquideerd. Volgens de ASMLA zit Teheran achter de moord op hun leider.

In juli 2018 zette Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade uit. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de twee gebeurtenissen is. Buitenlandse Zaken wilde toen niet zeggen waarom de twee het land uit moesten.

