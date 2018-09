Al 200.000 euro binnen voor slachtoffers treinongeluk Oss

Hij was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen. Zijn streven was om 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag was na al een dag ruimschoots gehaald.

Het geld is bedoeld om de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren en ook voor de mogelijke aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

Nietveld heeft contact gehad met de gemeente Oss. Die krijgt de donaties volgende maand overgemaakt via de inzamelingssite Doneeractie.nl. Mensen kunnen nog tot vrijdag geld overmaken voor de actie met de naam 'Slachtoffers treinongeval Oss'.

De officiële herdenking van de slachtoffers die zijn omgekomen bij het treinongeluk in Oss vindt op 8 oktober plaats.

Op plaats van het ongeluk ligt zee van bloemen en knuffels

Na het ongeluk is een herdenkingsveld tot stand gekomen nabij de plaats van het ongeluk. Hier hebben veel mensen al bloemen, knuffels en kaarsjes neergezet.

Vrijdag is een condoleanceregister geopend op het gemeentehuis in Oss. Zaterdag hadden honderden mensen dit al getekend. Donderdagavond is al een spontane herdenking ontstaan en een dag later hebben leraren de slachtoffers herdacht.

Ministerie wil toelatingseisen van licht gemotoriseerde voertuigen onderzoeken

De politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de NS en ProRail onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei vrijdag dat ze de toelatingseisen van licht gemotoriseerde voertuigen wil onderzoeken. Tot die categorie voertuigen behoort de stint ook. De stints mogen nog wel de weg op.

