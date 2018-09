Justitie gaat uit van gezinsdrama Papendrecht, sporen van geweld

Het gezin is aangetroffen nadat rond 10.30 uur een melding binnenkwam van een woningbrand, meldt het OM tijdens een persconferentie in Papendrecht.

Er zijn sporen van geweld aangetroffen op de lichamen. "Ze zijn mogelijk niet bij de brand omgekomen", aldus justitie, dat naar meerdere scenario's kijkt. "Het meest aannemelijk is dat er binnen het gezin iets gebeurd is." Het onderzoek is nog in volle gang.

Het gezin was sinds de zomer van vorig jaar na incidenten in beeld gekomen bij zowel de politie als bij zorginstanties. Dit ging om overlast en huiselijke ruzies.

De kinderen waren vier en zes jaar oud, de man en de vrouw beiden 32.

Onderzoek bij de woning waar het gezin is omgekomen (foto: ANP)

'We hebben nog veel vragen'

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke zegt op dit moment nog veel vragen te hebben, maar het onderzoek af te wachten. Volgens Moerkerke is de buurt erg aangedaan. Omwonenden hebben veel gezien van het drama. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld.

De brandweer is na de brandmelding massaal uitgerukt en trof de lichamen aan na het forceren van de deur. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het huis ligt in de wijk Westeind in Papendrecht en is een tussenwoning.