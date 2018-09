Handgranaat gevonden voor pand in Amsterdam

Het explosief zou tussen twee pilaren buiten zijn neergelegd.

De omgeving is korte tijd afgezet geweest. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse geweest om het explosief op te ruimen. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek en de recherche onderzoekt het incident en spreekt met getuigen.

Het sportcentrum is zaterdagmorgen om 11.30 uur weer opengegaan, nadat de politie was vertrokken.

'Geen sprake van dreiging'

De sportschool tast volledig in het duister over waarom er een handgranaat is achtergelaten bij het sportmedisch centrum. "Er is geen sprake geweest van dreiging. Nu niet, maar ook niet in het verleden", reageert een van de eigenaren Wouter Post.

De schrik zit er in bij Post en zijn collega's. "We hebben geen idee wie deze granaat heeft achtergelaten. Het moet random zijn neergelegd. Het kan niet anders", zegt de eigenaar.

De politie heeft de eigenaar van het sportcentrum al kort gehoord. Post gaat zaterdagmiddag aangifte doen en hoopt dan duidelijk te kunnen maken aan de politie dat ze geen link hebben met criminele activiteiten. Hij gaat ervan uit dat ze open mogen blijven.

Eerdere incidenten met granaten

De afgelopen weken worden er vaker handgranaten achtergelaten in de stad. Eind augustus ging er nog een af bij flat Beukenhorst in Diemen.

Eerder werd er een handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat en lag er op dezelfde dag een explosief bij een pand op de Johan Huizingalaan. Ook horecagelegenheden Marovaan aan de Johan Huizingalaan en Vleminckx op de Voetboogstraat waren later het doelwit.