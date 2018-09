Advocaat: 'Jos B. beroept zich vooralsnog op zijn zwijgrecht'

"Op dit moment is er geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Die gaat er komen, op het moment dat hij daar klaar voor is", zei zijn advocaat Roethof vrijdagavond in Nieuwsuur.

Volgens Roethof is het een misvatting dat het niet direct afleggen van een verklaring een teken van schuld zou zijn. "De belangrijkste reden is dat als er een verklaring komt, ik niet achteraf van het Openbaar Ministerie (OM) of de rechtbank wil horen dat er iets tegenstrijdig is."

Wanneer B. met zijn verklaring zal komen en hoe die zal luiden, wil de raadsman nog niet zeggen. De advocaat herhaalde dat volgens hem "geen bewezenverklaring kan volgen in deze zaak".

Jos B. ook verdacht van bezit kinderporno

Donderdag werd bekend dat Jos B. ook verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Zijn voorarrest werd verlengd met negentig dagen.

Dat Justitie B. inmiddels ook van het bezit van kinderporno verdenkt, noemt Roethof 'karaktermoord'. Volgens hem is een gering aantal afbeeldingen gevonden. "Het is onduidelijk wie de computer heeft gebruikt en of het bijvangst was."

Jos B.'s weigering om vrijwillig DNA-materiaal af te staan aan de politie zegt volgens de advocaat ook niets over diens schuld of onschuld. "Hij was niet in Nederland."

Volgens de rechtbank in Maastricht zijn de verdenkingen tegen hem ernstig en is er een serieuze kans dat hij vlucht als hij op vrije voeten wordt gesteld. Ook de raadkamer stelt dat ze vrezen voor herhaling, mocht B. op vrije voeten komen. Het voorarrest van B. is daarom donderdag verlengd met negentig dagen.

Het verzoek van Roethof om zijn cliënt vrij te laten, werd daarmee afgewezen. Na de termijn van negentig dagen zal de zaak voor het eerst ter zitting komen bij de rechtbank. Het is nog niet duidelijk of het dan al inhoudelijk zal worden behandeld. Het kan ook om een pro-formazitting gaan, waarin wordt gekeken naar de voortgang van het onderzoek.

Roethof benadrukt dat OM geen zaak heeft

De advocaat zei donderdag dat hij duidelijk heeft gemaakt dat het OM geen zaak heeft. "Omdat niet is komen vast te staan waaraan Nicky is overleden", legt hij uit. "Dat kan ook een natuurlijke doodsoorzaak zijn."

Het OM wilde daar niet op reageren. "De uitspraken zijn voor rekening van de advocaat en wij zullen dit verder in de rechtszaal bespreken", aldus een OM-woordvoerder.

Advocaat wilde eerder niet ingaan op wat hij besproken had met Jos B.

Eerder op donderdag zei Roethof in een reactie dat het DNA-spoor dat tot de verdenking van B. heeft geleid, niet van sperma of bloed afkomstig is.

Roethof zei toen dat hij niet wilde ingaan op wat hij besproken had met zijn cliënt. "Maar als hij een bekentenis zou hebben afgelegd, dan stond ik hier niet", aldus de raadsman.

Hij benadrukte bovendien dat het niet betekende dat Jos B. ontkent. "Het kan ook zijn dat hij zwijgt", aldus Roethof donderdag.

