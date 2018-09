Ouders baby Hannah krijgen twaalf maanden cel voor ontvoering

In het kort Vader van baby verminderd toerekeningsvatbaar, ook veroordeeld voor mishandeling pleegmoeder

Ontkenning moeder Hannah ongeloofwaardig volgens rechtbank

Rechtbank rekent het ouders aan dat ze eigen belangen voorop hebben gesteld

Eis van justitie was achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk

De vader van Hannah, Rowan S. is daarnaast schuldig bevonden aan de mishandeling van de pleegmoeder. Op de dag van de ontvoering heeft hij de baby met geweld afgenomen van de vrouw en heeft hij met zijn vuisten op haar borst geslagen.

De rechtbank neemt het de ouders kwalijk dat zij hun eigen belangen voorop hebben gesteld en hiermee het systeem van kinderbescherming hebben aangetast. "Bovendien had het incident directe gevolgen voor het meisje en het pleeggezin waar zij verbleef. Ze is na het incident namelijk naar een ander gezin verplaatst."

Tijdens zittingen in de zaak gaven Hannahs vader en moeder (Kim de L.) vooral elkaar de schuld van het plannen van de ontvoering. Het incident vond plaats op 26 februari 2018 op de parkeerplaats van een supermarkt in de Brabantse plaats Eersel.

Daar greep S. de dan zes maanden oude Hannah uit haar Maxi-Cosi, waarop de ouders met de baby wegreden. Die middag verstuurde de politie een AMBER Alert. In de loop van de dag ontvingen agenten een concrete tip van een Nederlander die het stel op een vakantiepark in de Duitse plaats Bad Bentheim had gezien, op zo'n 2,5 uur rijden van Eersel.

De ouders werden door de Duitse politie opgepakt en overgedragen.

'Ontvoering tot in de puntjes voorbereid'

De L. heeft tijdens de zittingen volgehouden dat S. haar heeft verteld dat hij met zijn advocaat had gesproken en was overeengekomen dat ze Hannah konden ophalen. Ook zou zij door de vader van Hannah gemanipuleerd worden, iets wat ook de pleegouders van de baby bevestigen. Dit vindt de rechtbank niet geloofwaardig.

S. zou volgens zijn advocaat zwakbegaafd zijn en niet hebben gehandeld vanuit een vooropgezet plan, maar vanuit "emotie". Hij heeft er naar eigen zeggen erg veel spijt van. De rechtbank heeft hem verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het stel de ontvoering "tot in de puntjes voorbereid" en speelden ze beiden een significante rol. "Het welzijn van baby Hannah stond daarbij nooit voorop", aldus de officier van justitie, die achttien maanden cel eiste.

Zo zouden er zoektermen als 'Vluchten voor jeugdzorg', 'jeugdzorg Portugal', 'emigreren naar Portugal', 'kosten leven in Portugal' op de telefoon van de moeder zijn gevonden. Het vakantiehuis in Duitsland was ook al ruim voor de ontvoering onder een valse naam geboekt.

Blauwe plekken en botbreuken bij baby ontdekt

Hannah was uit huis geplaatst, omdat bij haar verwondingen als een gebroken enkel en rib en blauwe plekken waren aangetroffen. Dit werd in het ziekenhuis ontdekt toen ze pas zeven weken oud was.

Het OM denkt dat haar ouders verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van dit letsel. Hier moeten zij zich later, in een aparte rechtszaak, voor verantwoorden.