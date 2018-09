Basisschool omgekomen kinderen in Oss start met aangepast programma

Aanrijding tussen elektrische bolderkar (stint) en trein in Oss op donderdagochtend

Vier kinderen om het leven gekomen

Vrouwelijke begeleider van kinderopvang en vijfde kind raakten zwaargewond

Oorzaak ongeval nog niet bekend

Omgekomen kinderen tussen de vier en acht jaar oud

Alle vijf kinderen die donderdag betrokken waren bij het ongeluk met de elektrische bolderkar zaten op De Korenaer. Bij de school hangt de vlag halfstok.

Ouders en kinderen stonden vrijdagochtend stil op het schoolplein, waar verschillende bloemen en knuffels zijn neergelegd.

Na een gezamenlijke bijeenkomst konden de kinderen in hun eigen groep praten over wat er is gebeurd. Ze mogen ook brieven schrijven of tekeningen maken voor hun getroffen schoolgenoten. Die krijgen later een plek, zegt de schoolleiding.

Ouders kunnen bij elkaar blijven in een aparte ruimte. Slachtofferhulp Nederland is op de school aanwezig.

Gemeenteraad organiseert volgende week herdenkingsdienst

De gemeente Oss organiseert een algemene herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van het ongeluk met de elektrische bakfiets van donderdag. De bijeenkomst zal pas na volgende week plaatshebben, omdat komende week eerst de uitvaarten van de vier omgekomen kinderen zijn.

De gemeente overlegt met de ouders van de kinderen en andere nabestaanden over de aard van de herdenkingsbijeenkomst. Pas daarna kan de gemeente iets zeggen over de datum en de manier van herdenken.

Er is vrijdag een condoleanceregister geopend op internet. Daarop zijn in korte tijd al veel reacties binnengekomen uit het hele land.

Bij de plek van het ongeluk ontstond donderdag spontaan een bloemenzee. Honderden mensen bezochten de plek om bloemen, kaarsen, knuffels of een boodschap achter te laten voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ook vrijdagochtend werd de onheilsplek nog druk bezocht. De gemeente heeft tenten boven de gedenktekens geplaatst vanwege de regen die vrijdag en in het weekend wordt verwacht.

Toen het vrijdagmorgen steeds drukker werd bij de herdenkingsplek, heeft de gemeente de doorgaande weg aan de kant van het bloemenveld afgesloten. Daarmee is ook de spoorwegovergang gesloten.

Kinderdagverblijf vrijdag nog wel dicht

Het betrokken kinderdagverblijf, Okido, blijft vrijdag nog wel dicht. "Vanwege het grote verdriet dat ons is overkomen, is kinderdagverblijf Okido vrijdag gesloten", heeft de directie laten weten.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend om 8.20 uur nabij station Oss West. Een begeleider en vijf kinderen waren met een bolderkar onderweg naar de basisschool. Door een nog onbekende oorzaak werd de bolderkar vervolgens aangereden door een trein op een bewaakte spoorwegovergang.

Als gevolg van het incident zijn vier kinderen overleden. De begeleider en een ander kind raakten zwaargewond en liggen momenteel nog in het ziekenhuis. Over hun toestand is nog weinig bekend.

Gemeente beraadt zich op herdenking

Diverse winkels in Oss bleven donderdag tijdens de koopavond gesloten, meldde de geëmotioneerde burgemeester Wobine Buijs-Glaudeman. Kerken en andere gebedshuizen in Oss openen zaterdagmiddag hun deuren voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Theater De Lievekamp in Oss, dat komend weekend het vijftigjarig bestaan zou vieren, heeft het feestprogramma versoberd en buitenactiviteiten geschrapt. "Dat is Oss", aldus Buijs-Glaudeman. "We rouwen samen."

De burgemeester, die van de gemeenteraad lof kreeg voor haar optreden donderdag, sprak van "een echte zwarte dag met onbeschrijflijk leed". "Een onverteerbare gebeurtenis. De wereld stond even stil, in heel Nederland."