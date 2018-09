Weerbericht: Stormachtige dag met veel regen

De wind trok afgelopen nacht al aan en neemt alleen maar toe in de loop van de ochtend. Vooral in het noordwesten worden harde windstoten verwacht.

Het KNMI heeft vanwege zware windstoten voor bijna het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt niet voor de provincie Limburg. KLM schrapt vanwege de harde wind honderd vluchten.

De regen trekt van het westen naar het oosten over het land. In de middag is het op de meeste plekken droog, al is de kans op regen in het noorden nog vrij groot. Daar kan het dan ook gaan onweren.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 16°C 12°C W 4 Zondag 13°C 11°C NO 5 Maandag 14°C 10°C NW 5 Dinsdag 15°C 8°C NW 2 Woensdag 17°C 7°C ZW 2

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!