Honderden mensen herdenken slachtoffers treinongeluk Oss

In het kort Aanrijding tussen elektrische bolderkar (stint) en trein in Oss

Vier kinderen om het leven gekomen

Vrouwelijke begeleider van kinderopvang en vijfde kind zwaargewond

Oorzaak ongeval nog niet bekend

Omgekomen kinderen tussen de vier en acht jaar oud

Bij de herdenking zijn opvallend veel kinderen. De bijeenkomst was het gevolg van oproepen op Facebook eerder op donderdag.

De herdenking is bij station Oss West, waar het ongeluk gebeurde. Vlak bij de spoorwegovergang ontstaat een bloemenzee van door deelnemers aan de herdenking meegebrachte boeketten en losse bloemen.

"We willen elkaar vinden in verdriet", zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. De aangepaste raadsvergadering begon donderdagavond pas om 20.30 uur, een uur later dan voorgenomen. De NS liet passerende treinen uit respect voor de slachtoffers zachtjes rijden langs het station.

Het onderzoek naar het ongeluk is in volle gang. Er worden onder meer beelden die door een camera voorop de trein gemaakt zijn onderzocht.

In heel Oss staan mensen stil bij het ongeval

Diverse winkels in Oss bleven donderdag tijdens de koopavond gesloten, meldde de geëmotioneerde burgemeester Buijs-Glaudeman. Kerken en gebedshuizen in Oss openen zaterdagmiddag hun deuren voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Theater De Lievekamp in Oss, dat komend weekend het vijftigjarig bestaan zou vieren, heeft het feestprogramma versoberd en buitenactiviteiten geschrapt. "Dat is Oss", aldus Buijs. "We rouwen samen."

Buijs-Glaudeman, die van de raad lof kreeg voor haar optreden donderdag, sprak van "een echte zwarte dag met onbeschrijflijk leed. Een onverteerbare gebeurtenis. De wereld stond even stil, in heel Nederland."

De gemeente buigt zich vrijdag over een mogelijke herdenkingsplechtigheid of een stille tocht.

Kinderdagverblijf blijft vrijdag gesloten

Het betrokken kinderdagverblijf, Okido, blijft vrijdag dicht. "Vanwege het grote verdriet dat ons is overkomen, is kinderdagverblijf Okido vrijdag gesloten", schrijft de directie in een verklaring. Maandag gaat de opvang weer open.

De directie zegt veel vragen te krijgen die niet beantwoord kunnen worden. "Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar antwoorden, maar wat nu overheerst is een enorm verdriet. Wij zoeken steun bij elkaar en wachten tot de autoriteiten het onderzoek hebben afgerond."

Verschillende organisaties die ook gebruikmaken van elektrische bolderkarren hebben aangekondigd de voertuigen voorlopig niet te zullen gebruiken, totdat er meer bekend is over de veiligheid ervan.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over de zogenoemde stints te komen. "Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze erover nadenken."

Het is vooralsnog onduidelijk welke rol de stint bij het ongeval had. De politie zegt niet te willen vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek naar de toedracht van de fatale aanrijding. Dat onderzoek zal "nog geruime tijd in beslag nemen", zo is de verwachting.

Begeleider mogelijk buiten levensgevaar

De pedagogisch medewerker (32) van kinderdagverblijf Okido was donderdagochtend met kinderen van de voorschoolse opvang op weg naar basisschool De Korenaer, toen haar elektrische bolderkar door de slagboom van een bewaakte overweg bij station Oss West reed en werd aangereden door een trein. Vier kinderen overleden. De begeleider en een ander kind raakten ernstig gewond.

De echtgenoot van de begeleider heeft tegen diverse media gezegd dat zijn vrouw buiten levensgevaar is, maar dat kon de politie donderdagmiddag tijdens een persconferentie nog niet bevestigen.

