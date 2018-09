Organisaties kinderopvang zien af van gebruik stints na ongeluk in Oss

In het kort Aanrijding tussen elektrische bolderwagen en trein in Oss

Vier kinderen om het leven gekomen

Begeleider van kinderopvang en vijfde kind zwaargewond

Oorzaak ongeval nog niet bekend

Omgekomen kinderen tussen de vier en acht jaar oud

Kinderopvang Humanitas, met 327 locaties de grootste opvangorganisatie van Nederland, laat de stints voorlopig binnen staan. De organisatie beschikt over zestig stints, verspreid over het land.

De organisatie AVEM, met veertig locaties in Oss en omgeving, stopt met onmiddellijke ingang met de inzet van de elektrische voertuigen "totdat er nadere informatie beschikbaar is", aldus een woordvoerder. De kinderen worden voorlopig met ander vervoer opgehaald.

Ook KindeRdam, met zo'n zeventig vestigingen in Rotterdam en omgeving, houdt de stints voorlopig binnen. "We hebben de leverancier gebeld, die start een onderzoek. Tot die tijd worden ze buiten gebruik gehouden", aldus bestuurder Els Maasdam.

Staatssecretaris: 'Lastig om nu met oordelen te komen'

Partou, een grote speler met vestigingen in het hele land, blijft gewoon gebruikmaken van de elektrische bolderkarren. Dat geldt ook voor DAK kindercentra, met zestig vestigingen in Den Haag en omstreken. "We volgen het onderzoek op de voet, maar tot op heden zijn nooit ongelukken gemeld", aldus een woordvoerder van DAK.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over stints te komen. "Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze erover nadenken."

Onderzoek naar dodelijke treinongeval in volle gang

Het onderzoek naar de aanrijding is in volle gang. Een 32-jarige vrouw en een ander kind van elf jaar raakten zwaargewond. De begeleider vervoerde vijf kinderen naar basisschool De Korenaer in Oss. Alle kinderen kwamen uit Oss. Het gewonde kind en twee van de omgekomen kinderen komen volgens de politie uit één gezin.

Over de toestand van de twee gewonden is weinig bekend. Eerder op de dag werd duidelijk dat ze in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen.

De echtgenoot van de begeleider heeft tegen diverse media gezegd dat zijn vrouw buiten levensgevaar is, maar dat kon de politie donderdagmiddag tijdens een persconferentie nog niet bevestigen.

Betrokken trein voorzien van camera's

De betrokken stoptrein was aan de voorkant voorzien van camera's. De beelden worden veiliggesteld door de politie en vervolgens onderzocht. Ook de opnames van de camera's op station Oss West, vlak bij de Braakstraat, worden bekeken.

Het onderzoek naar het ongeval in volle gang. Volgens spoorbeheerder ProRail lijkt het er niet op dat de overweg tijdens het moment van het ongeval in storing was.

ProRail-topman Pier Eringa verklaarde tijdens de persconferentie dat een ongeval als dat van donderdag zelden voorkomt. "In z'n algemeenheid blijven overwegen gewoon levensgevaarlijk." Hij zei daarnaast dat deze dag vooral in het teken staat van rouw en verdriet.

Het is vooralsnog onduidelijk wat voor rol de stint had bij het ongeval. De politie zegt niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het onderzoek naar de toedracht van de fatale aanrijding. Dat onderzoek zal "nog geruime tijd in beslag nemen", zo is de verwachting.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!