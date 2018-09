Onderzoek naar dodelijk treinongeval Oss in volle gang

In het kort Aanrijding tussen elektrische bolderwagen en trein in Oss

Vier kinderen om het leven gekomen

Begeleider van kinderopvang en vijfde kind zwaargewond

Oorzaak van ongeval nog niet bekend

Aanrijding vastgelegd door camera's van trein

ProRail: Lijkt er niet op dat overweg in storing was

De elektrische bolderkar, ook wel een stint genoemd, werd donderdagochtend op een bewaakte overweg op de Braakstraat geraakt door een stoptrein.

Een begeleider van een kinderopvang vervoerde vijf kinderen naar basisschool De Korenaer in Oss. Het gewonde kind en twee van de omgekomen kinderen komen volgens de politie uit één gezin.

Over de toestand van de twee gewonden is weinig bekend. Eerder op de dag werd duidelijk dat ze in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen. De echtgenoot van de begeleider heeft tegen diverse media gezegd dat zijn vrouw buiten levensgevaar is, maar dat kon de politie donderdagmiddag tijdens een persconferentie nog niet bevestigen.

De gemeenteraad van Oss staat donderdagavond om 19.30 uur stil bij de tragische gebeurtenis van donderdagmorgen. De raadsvergadering die voor donderdagavond stond gepland, gaat wegens het noodlottige ongeval niet door, aldus de griffier van de raad.

Over één agendapunt moet per se een besluit worden genomen. De rest van de agenda wordt verplaatst naar andere vergadermomenten. De bijeenkomst van de raad is rechtstreeks te volgen via de gemeentelijke website.

Betrokken trein voorzien van camera's

De betrokken stoptrein was aan de voorkant voorzien van camera's. De beelden worden veiliggesteld door de politie en vervolgens onderzocht. Ook de opnames van de camera's op station Oss West, vlak bij de Braakstraat, worden bekeken.

De ochtend stond in het teken van hulpverlening, aldus de politie. Inmiddels is het onderzoek naar het ongeval in volle gang. Volgens spoorbeheerder ProRail lijkt het er niet op dat de overweg tijdens het moment van het ongeval in storing was.

ProRail-topman Pier Eringa verklaarde tijdens de persconferentie dat een ongeval zoals dat van donderdag zelden voorkomt. "In z'n algemeenheid blijven overwegen gewoon levensgevaarlijk." Hij zei daarnaast dat deze dag vooral in het teken staat van rouw en verdriet.

Het is vooralsnog onduidelijk wat voor rol de stint had bij het ongeval. Meerdere kinderopvangorganisaties hebben ervoor gekozen om de bolderkarren uit voorzorg niet meer te gebruiken, totdat er duidelijkheid is over de oorzaak van de aanrijding in Oss.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over stints te komen. "Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze erover nadenken."

'Bedankt voor inzet bij ongeval'

De persconferentie werd geopend door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss. "Dit is een dag waarvan je nooit hoopte dat die zou komen", waren haar eerste woorden op de bijeenkomst. "De machinist en de omstanders die het ongeluk hebben meegemaakt, zijn diep, diep geraakt."

Ook bedankte Buijs-Glaudemans alle hulpdiensten voor hun inzet bij het ongeval. De eerste hulpdiensten konden snel ter plaatse zijn, doordat een ambulance in de buurt van de overweg was.

De NS liet tijdens de persconferentie weten mee te leven met de slachtoffers en de nabestaanden. De ​57 passagiers van de betrokken trein kunnen voor vragen en nazorg terecht bij een speciale informatielijn van de NS. Het telefoonnummer is 0800-667 78 88.

Meerdere mensen zagen het ongeluk in Oss gebeuren, onder wie een aantal kinderen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In de Brabantse plaats zijn twee opvangcentra geopend. Ook op de school van de kinderen, waar vrijdagochtend wordt stilgestaan bij de gebeurtenis, wordt hulp aangeboden.

Veel steun voor betrokkenen

Bij verschillende openbare gebouwen in Oss hangt de vlag halfstok. De slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen van het ongeval ontvangen steun uit heel Nederland. Zo lieten onder anderen koningin Máxima, premier Mark Rutte en vele bewindslieden weten met hen mee te leven.

De commissie Infrastructuur heeft donderdag in de Tweede Kamer aan het begin van een debat kort stilgestaan bij het ongeval. CDA-Kamerlid Agnes Mulder, die de commissievergadering voorzat, sprak van "een verschrikkelijk ongeluk" en betuigde namens de commissie medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

De plek waar het ongeval gebeurde, is nog steeds afgezet. De NS verwacht dat het spoor pas na 16.45 uur wordt vrijgegeven. Voor reizigers tussen Den Bosch en Oss worden snel- en stopbussen ingezet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!