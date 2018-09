Advocaat: 'DNA-spoor in zaak Nicky Verstappen is geen bloed of sperma'

In het kort Advocaat van Jos B. wil niet ingaan op wat zijn cliënt heeft verklaard.

DNA-spoor op kleding Nicky Verstappen niet uit bloed of sperma

Raadkamer moet nog beslissen of Jos B. vast blijft zitten

Advocaat benadrukt dat OM wat hem betreft geen zaak heeft

Voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd

De advocaat wilde niet ingaan op wat hij met zijn cliënt besproken heeft. "Maar als hij een bekentenis zou hebben afgelegd, dan stond ik hier niet." Dat betekent overigens niet dat hij het ontkent. "Het kan ook zijn dat hij zwijgt", aldus de advocaat.

Roethof deed zijn uitspraak na afloop van de zitting waarop werd besloten de voorlopige hechtenis van zijn client met negentig dagen te verlengen.

Roethof kan niet zeggen om wat voor DNA-materiaal het wel gaat. "Dat is nog onduidelijk", stelt hij. De advocaat wilde niet zeggen hoe B. reageerde op het feit dat zijn DNA is aangetroffen op de kleding van Verstappen. De politie bestempelde het gevonden DNA-materiaal eerder als een daderspoor.

B. ook verdacht van bezit kinderporno

De raadkamer stelde in een verklaring na de zitting dat B. van meerdere feiten verdacht wordt. Het gaat niet alleen om het de vrijheid ontnemen, seksueel misbruiken en om het leven brengen van Verstappen, maar ook om het bezit van kinderporno.

De rechtbank vreest "voor vlucht en herhaling als Jos B. op vrije voeten wordt gesteld" en besloot daarom geen vrijlating toe te staan.

Roethof benadrukt dat het OM geen zaak heeft

Roethof zegt dat hij duidelijk heeft gemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) geen zaak heeft. "Omdat niet is komen vast te staan waaraan Nicky is overleden", legt de advocaat uit. "Dat kan ook een natuurlijke doodsoorzaak zijn."

Het OM wil desgevraagd niet reageren. "De uitspraken zijn voor rekening van de advocaat en wij zullen dit verder in de rechtszaal bespreken", aldus een OM-woordvoerder.

Advocaat wil graag over volledig dossier kunnen beschikken

Ook heeft hij een aantal onderzoekswensen ingediend. Zo wil hij de beschikking krijgen over het volledige dossier. "Er zijn in deze zaak 180 ordners aan dossierstukken. En ik heb er maar één gekregen. Ik heb daar heel grote problemen mee", aldus Roethof.

De advocaat zegt te willen inzien wie in het verleden nog meer als verdachte aangemerkt is geweest. "Ik wil kunnen zien wie er als getuigen zijn gehoord", vult Roethof aan. "Geef mij het dossier en mijn cliënt een eerlijk proces."

De rechter-commissaris zal donderdagmiddag beslissen of en hoelang de 55-jarige B. nog vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen en mogelijk heeft hij hem seksueel misbruikt. De man was bij de zitting in de rechtbank van Maastricht aanwezig.

Verstappen verdween twintig jaar geleden in de nacht van 9 op 10 augustus tijdens een zomerkamp op de Brunsummerheide in Limburg. Zijn lichaam werd op de avond van 11 augustus gevonden.

Jos B. kwam in juni in beeld als verdachte

B. kwam in juni van dit jaar in beeld als verdachte. Zijn familie had hem in april als vermist opgegeven en verstuurde onder meer kleding van de man naar de politie. Het daarop aangetroffen DNA-materiaal werd vergeleken met dat op de kleding van Verstappen. Dit leverde een match op.

De man werd overigens al kort na Nicky's dood in 1998 staande gehouden in de buurt van de vindplaats van het lichaam. Hij verklaarde toen dat hij een nachtelijke fietstocht maakte. Zijn naam bleef in het dossier staan, waardoor onderzoekers hem in 2018 weer op het spoor konden komen.

B. werd na een zoektocht op 26 augustus in de buurt van Barcelona aangehouden.

