Vier kinderen omgekomen bij botsing elektrische bolderkar met trein in Oss

In het kort Aanrijding tussen trein en elektrische bolderkar bij overweg in Oss

Vier kinderen om het leven gekomen

Volwassene en ander kind liggen zwaargewond in ziekenhuis

Toedracht van ongeval nog niet bekend

Onderzoeksraad voor Veiligheid start verkennend onderzoek

Bij de aanrijding waren een trein en een elektrische bolderkar, ook wel een stint genoemd, van een kinderopvang betrokken. De kinderen (vier tot elf jaar) en hun vrouwelijke begeleider waren onderweg naar basisschool De Korenaer in Oss.

Het ongeval gebeurde rond 8.20 uur op een bewaakte overweg op de Braakstraat, dicht bij station Oss West. De betrokken familieleden zijn op de hoogte gebracht van de gebeurtenis.

Op het moment van het ongeval waren de spoorbomen gesloten. Een van de twee spoorbomen is afgebroken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkennend onderzoek.

Voorlopig rijden er geen treinen tussen Oss en Den Bosch. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te gebruiken. De NS verwacht dat het spoor pas na 15.30 uur wordt vrijgegeven.

Slachtofferhulp voor getuigen

Meerdere mensen zagen het ongeluk gebeuren, onder wie een aantal kinderen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. De gemeente heeft een opvangcentrum ingericht in een wijkcentrum aan de Looveltlaan. Ook op de scholen van de slachtoffers wordt hulp aangeboden.

Passagiers van de trein die betrokken was bij het ongeval, kunnen voor vragen en nazorg terecht bij een speciale informatielijn van de NS. Het telefoonnummer is 0800-667 78 88.

ProRail spreekt van inktzwarte dag

Topman Pier Eringa van ProRail spreekt van een "inktzwarte dag". "Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden en betrokkenen. Hier zijn geen woorden voor", aldus Eringa. Hij is in Oss vanwege het ongeluk.

NS-topman Roger van Boxtel was in Berlijn, maar keert eerder dan gepland terug naar Nederland. Hij laat op Twitter weten mee te leven met alle betrokkenen. "Hoe erg, dit dramatische ongeluk in Oss. Wat een verdriet."

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss is erg geschrokken. "Dit raakt ons allemaal. We zijn enorm van slag. Wij leven mee met alle families, de school, de kinderopvang en alle andere betrokkenen", laat ze weten op de site van de gemeente.

Ook basisschool De Korenaer heeft op het nieuws gereageerd. "Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd", aldus de school. "Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet."

'We hebben geen woorden'

Koningin Máxima zegt dat zij en koning Willem-Alexander enorm meeleven. "Onze gedachten gaan uit naar alle families die hun kinderen hebben verloren door een verschrikkelijk ongeluk in Oss", aldus Máxima tijdens een bezoek aan Drachten. "We hebben geen woorden."

Premier Mark Rutte heeft via Twitter op het nieuws gereageerd. "Diep geraakt door het ontzettend verdrietige nieuws uit Oss. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe met dit zware verlies."

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft ook via Twitter gereageerd. "Hier staat je hart bij stil. Wat een verdriet. Veel sterkte voor alle betrokkenen."

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) krijgt naar eigen zeggen een knoop in haar maag door het nieuws over het ongeluk in Oss, laat ze op Twitter weten. Van Veldhoven, die onder meer over het spoor gaat, voegt eraan toe: "Uit de grond van mijn hart: heel erg veel sterkte aan alle betrokkenen."

ProRail wil toekomst zonder overwegen

ProRail streeft naar een toekomst zonder overwegen, zodat treinen en andere weggebruikers zo veel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Hiermee hoopt het bedrijf het spoorwegnet veiliger te maken en de doorstroming van het trein- en wegverkeer te verbeteren.

Vorige maand meldde ProRail nog dat de meeste onbewaakte overwegen over drie jaar verdwenen moeten zijn. Het verwijderen van de bewaakte spoorwegovergangen kost meer tijd.

Jaarlijks overlijden gemiddeld elf mensen door ongelukken op spoorwegovergangen. Het ongeval van donderdag is het zesde ongeval bij de overweg op de Braakstraat sinds 1975. Bij de eerdere ongevallen vielen in totaal twee doden en vier zwaargewonden.

