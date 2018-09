Weerbericht: Zonnig en droog op laatste zomerse dag

Het blijft vrijwel overal droog en vooral in het binnenland is het erg zonnig. In het noorden en westen komen meer wolkenvelden voor.

Vrijdag begint het al in de ochtend te regenen en staat er erg veel wind. In de middag klaart het iets op en is het nog maar 15 graden.

In het weekend blijft het overdag rond de 15 graden. Zaterdag lijkt nog wel een vrij droge dag te gaan worden met een afwisseling tussen wolken en de zon. Zondag gaat het flink plenzen en is de zon onzichtbaar.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 18°C 17°C W 6 Zaterdag 16°C 11°C W 5 Zondag 15°C 10°C ZW 5 Maandag 14°C 12°C NW 5 Dinsdag 15°C 8°C NW 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!