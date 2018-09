Koufront maakt vrijdag einde aan zomerse temperaturen

Vrijdagochtend trekt er een koufront van het westen naar het oosten van Nederland. Daarmee stroomt koelere lucht het land binnen. Dit gaat gepaard met flink wat regen en wind. Vooral in de noordelijke provincies en op de Wadden kan het stormachtig waaien.

Vrijdagmiddag klaart het op vanuit het westen en blijft het op de meeste plekken droog. De temperatuur zal dan teruglopen naar gemiddeld 15 graden. Naar verwachting blijft het vanaf dat moment een stuk frisser.

Daarmee komt er een eind aan de buitengewoon warme zomer. Met een gemiddelde temperatuur van 18,9 graden was het de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Ook was er twee keer sprake van een landelijke hittegolf.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 16°C 11°C W 5 Zondag 15°C 10°C ZW 5 Maandag 14°C 12°C NW 5 Dinsdag 15°C 8°C NW 3 Woensdag 16°C 6°C WZW 2

Restanten orkaan Florence kunnen tot slecht weer leiden

Zondag trekt het lagedrukgebied dat ten westen van Ierland ligt verder over de Noordzee. Het zijn feitelijk de restanten van orkaan Florence die de Atlantische Oceaan is overgetrokken.

"Het is nog te vroeg om te bepalen wat dit voor ons weerbeeld betekent. We zien nog flinke verschillen in de modellen. Maar er bestaat een kans op stormachtig weer vanaf zondag", aldus Weerplaza.

"Door een hogedrukgebied vanuit het zuiden kan het zondag overdag nog warm zijn. Later op de avond neemt de regen en wind toe", aldus het KNMI.

Het KNMI kan nog niet stellen of de restanten van Florence tot stormachtig weer zullen leiden. "Er hangt al een lagedrukgebied dat voor wat regen kan zorgen." Vanaf maandag krijgen we weer te maken met een rustiger weertype en is het droog met weinig wind.

