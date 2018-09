Twee van terrorisme verdachte mannen keken ook naar Erasmusbrug

"Deze verdachten waren van plan op korte termijn een aanslag te plegen", aldus de officier van justitie woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. "Alleen door snel ingrijpen van politie en justitie hebben zij die plannen niet kunnen uitvoeren."

De verdachten, Marokkaanse mannen van 27 en 22 jaar, waren niet in de rechtbank aanwezig. Hun namen zijn niet bekend.

Bij hun aanhouding vertelden de mannen dat ze uit Libië kwamen en minderjarig waren. "Ze gebruiken vele aliassen", aldus de officier. Hun advocaat ontkent dat echter. "Ze zijn analfabeet, ze weten niet hoe ze hun naam moeten spellen."

Lidmaatschap van een terroristische organisatie

De mannen zijn afgelopen juni aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. Een van de verdachten stuurde in een chat die door de FBI is onderschept een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam-Zuid, dat vlak bij De Kuip staat.

Aanschaffen van wapens, explosieven en bomgordels

In de chat werd ook gedetailleerd gesproken over de aanschaf van wapens, explosieven en bomgordels. Ook heeft in ieder geval een van de verdachten meerdere keren aangegeven dat hij van plan was om een aanslag te plegen. Bij hun aanhouding zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Het onderzoek is nog in volle gang, liet de officier weten. Beide mannen zitten vast en blijven dat voorlopig ook, besliste de rechtbank.

De behandeling van de zaak gaat op 27 november verder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!