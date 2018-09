'Aanpak ondermijnende criminaliteit in Amsterdam is complex'

"We moeten met elkaar zand in die machine gooien, maar wel zodanig dat het niet tot meer geweld leidt", zei Pronker tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad over ondermijning.

Amsterdam is al jaren een aantrekkelijke plek voor criminelen. "De aanpak van ondermijning is zo ingewikkeld", meent Pronker. "Alles beweegt steeds met elkaar en door elkaar. Het hele stelsel is de laatste jaren veel groter geworden en veel meer verweven dan we denken."

Alles draait volgens hem om cocaïne als "het grote verdienmodel". "Niet alleen door de import van drugs, maar ook door de gebruikers. Dat zijn er namelijk nogal wat. In de hele markt gaat enorm veel geld om en kennelijk is de drempel om erin te stappen heel laag geworden."

Pronker sprak met diverse deskundigen over het feit dat criminaliteit steeds zichtbaarder, harder en erger lijkt te worden in de hoofdstad. Volgens Yarin Eski, onderzoeker bij de Vrije Universiteit, is Amsterdam niet meer alleen een vrije stad, maar ook een bange stad.

"Door al die liquidaties en granaten wordt de burger zich ervan bewust dat hij ook weleens slachtoffer kan worden." Eski pleit ervoor om ook de burger die er last van heeft meer centraal te stellen, naast de personen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!