OM eist tot vijf jaar cel voor bezit 615 kilo cocaïne in Den Hoorn

De politie trof in november 615 kilo cocaïne aan in een loods in Den Hoorn. De drugs hadden een straatwaarde van circa 16 miljoen euro.

De verdachten, een nu 44-jarige Hagenaar en een 51-jarige man uit Bussum, werden al langer in de gaten gehouden door de politie. Tegen hen is vijf jaar geëist.

Ook de 49-jarige eigenaar van de loods staat terecht. Hij zou dertig maanden de cel in moeten, omdat zijn rol in de operatie kleiner was.

