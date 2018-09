Adviescommissie: Mogelijk grote fouten gemaakt in zaak moord Arnhem

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad laat, na de conclusie van de adviescommissie, opnieuw onderzoek uitvoeren naar de op de plaats delict aangetroffen DNA-sporen en vingerafdrukken.

De ACAS noemde de veroordelingen van de mannen "potentieel onveilig" in het advies aan de Hoge Raad. Volgens de adviescommissie zijn de verklaringen die twee medeverdachten hebben afgelegd, "waarop de bewezenverklaring in belangrijke mate steunt", mogelijk onbetrouwbaar. De mannen zouden onder druk zijn gezet door politieagenten.

Ook zou de bekentenis "op relevante onderdelen" gevoed zijn met informatie die alleen een dader kon hebben, aldus de ACAS. De adviescomissie is tot de conclusie gekomen na het bekijken van de verhoren. In de verslagen van die verhoren is stelselmatig het voeden met informatie weggelaten en gedaan of de kennis uit de verdachten zelf kwam, stelt de ACAS. Bovendien blijkt uit de verslagen ook niets van de uitgeoefende druk.

Acht van de negen mannen hebben hun betrokkenheid altijd ontkend.

Eén vrouw overleefde schot

Het slachtoffer werd in 1998 in haar villa overvallen. Ze had toen een 33-jarige vriendin op bezoek. De mannen hebben de vrouwen gedwongen op bed te gaan liggen, waarop de slachtoffers door hun hoofd werden geschoten. De 63-jarige vrouw overleed, haar vriendin overleefde het incident, omdat de kogel haar slechts schampte.

De overvallers maakten een paar bankpasjes en een portemonnee buit.

