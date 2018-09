Zeventienjarige Zwollenaar aangehouden na steekpartij in speeltuin

Bij het steekincident, dat rond 12.00 uur zondagmiddag plaatsvond, raakte een 35-jarige inwoner van Zwolle zwaargewond. De verdachte rende na het incident weg.

Na sporenonderzoek en getuigenverhoor kon de verdachte in de nacht van zondag op maandag op zijn woonadres worden aangehouden, meldt de politie.

Buurtbewoners vertelden eerder aan onder meer RTV Oost dat het slachtoffer de vader is van een kind dat in de speeltuin aan het spelen was.

De lokale zender meldt dat de man zou zijn neergestoken, nadat hij de verdachte had aangesproken over een joint die hij had opgestoken. Hij zat op dat moment op een bankje naast de speeltuin.

De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van de steekpartij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!