Zeeuwse zorginstelling moet gedwongen opgenomen cliënten overplaatsen

Volgens de inspectie zijn medewerkers niet in staat om de juiste zorg te verlenen. Zo springt de organisatie onzorgvuldig om met vrijheidsbeperkende maatregelen bij bewoners. De zorginstelling moet ook een opnamestop handhaven.

Eén cliënt werd door de inspectie aangetroffen in een extra beveiligde kamer, terwijl niemand toezicht hield. Ook was het onduidelijk waarom de persoon daar zat en was er niets vastgelegd in het cliëntdossier.

Eind juni is een cliënt met een gedwongen opname overleden. De persoon was weggelopen uit de instelling en werd dood aangetroffen in Middelburg.

