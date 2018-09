Minder kinderen gepest op middelbare scholen

Dat schrijft minister van Onderwijs Arie Slob maandag in een Kamerbrief aan het begin van de Week tegen Pesten.

Een op de tien kinderen zegt zeker een keer per maand op school te worden gepest. Dat is evenveel als in 2016, maar in 2014 was dat aandeel nog 14 procent.

Op de basisschool is het aantal gepeste kinderen in vergelijking met 2016 gelijk gebleven: 10 procent. In 2014 werd 14 procent van de kinderen in het basisonderwijs gepest.

In het middelbaar onderwijs zeggen minder kinderen dat ze worden gepest: 5 procent stelt maandelijks met pesterijen te maken te hebben. In 2016 was dat aandeel 8 procent en twee jaar eerder 11 procent.

Pesten gebeurt vooral persoonlijk

De meeste gepeste basisschoolkinderen worden op school gepest. Online pesten komt minder vaak voor. Bij ongeveer 8 procent van de gepeste kinderen, gebeurt dat online. Persoonlijk pesten gebeurt in 66 procent van de gevallen op de basisschool.

Op middelbare scholen neemt online pesten toe tot 21 procent. Persoonlijk pesten gebeurt daar in 45 procent van de gevallen.

Een oorzaak voor de verschillen tussen het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs, kon het ministerie of de Stichting School en Veiligheid niet geven.

"Wij willen de cijfers van het volledige rapport aan het einde van het jaar afwachten", stelt een woordvoerder van de stichting.

'We kunnen niet achteroverleunen'

"Dit is echt een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben", zegt Slob over de afname van het aantal gepeste kinderen in het middelbaar onderwijs.

De minister vindt het echter nog niet genoeg. "Ieder gepest kind is één te veel. Het tegengaan van pesten vergt een lange adem. We kunnen niet achteroverleunen na deze cijfers."

Volgens Slob helpt het dat iedere school een aanspreekpunt heeft. Wat nog verbeterd kan worden, is dat kinderen sneller naar de vertrouwenspersoon stappen om te laten weten dat ze worden gepest, zegt de minister.

Het thema van de Week tegen Pesten sluit daarop aan, zegt Stichting School en Veiligheid. "We willen dat leraren meer laten zien dat kinderen bij ze terechtkunnen", zegt een woordvoerder.

Ook moet volgens Slob beter gecontroleerd worden of er wordt gepest, bijvoorbeeld met anonieme vragenlijsten. Scholen zouden die vragenlijsten moeten afnemen en de gegevens moeten dan worden doorgegeven aan de inspectie, vindt Slob.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!