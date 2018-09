Weerbericht: Wolken en opklaringen, lokaal 25 graden

In het zuiden van het land laat de zon zich al vroeg in de ochtend zien, terwijl er in het noorden van het land de hele dag kans blijft op bewolking. In het noorden kan ook een enkele bui vallen. Op de meeste plaatsen valt echter geen druppel regen.

Een zuidwestelijke stroming zorgt geleidelijk voor aanvoer van warme lucht over Nederland. In de middag wordt het 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, waar de zon veel vaker schijnt.

Nog enkele dagen kan er worden genoten van erg warm nazomerweer. Het blijft tot en met donderdag droog en vrij zonnig. Dinsdag schijnt de zon volop in het hele land, met 23 graden gemiddeld. Die waarde zal ook op de thermometer verschijnen op woensdag en donderdag. De zon zal dan wel een tikkeltje minder fel aanwezig zijn.

Vanaf vrijdag gaat het regenen en wordt het kouder.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 25°C 14°C ZW 4 Donderdag 25°C 15°C ZW 4 Vrijdag 18°C 17°C W 5 Zaterdag 16°C 11°C W 4 Zondag 16°C 9°C ZW 4

