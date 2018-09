Politie verricht zes aanhoudingen na vondst lichaam in woning Den Haag

Zondagochtend kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Albardastraat. Bij aankomst troffen agenten het lichaam van de man uit Den Haag aan.

Een woordvoerder van de politie kon zondag nog niet zeggen of de man was neergestoken. Wel is duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De aanhoudingen werden verricht na onderzoek door diverse rechercheurs. Twee mannen uit Den Haag (27 en 29 jaar) zitten nog vast. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de dood van de man.

Het is niet duidelijk of de vier anderen nog verdachten zijn.

