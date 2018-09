Weer schietpartij bij coffeeshop in centrum Delft, zaak tijdelijk gesloten

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is ter plaatse geweest en heeft besloten de coffeeshop voor 72 uur te sluiten.

De sluiting is in het belang van de openbare orde en veiligheid en om de politie ruimte te geven voor onderzoek, stelt de gemeente. In deze periode besluit de gemeente ook of de coffeeshop langer dicht moet blijven, aldus een woordvoerder.

Delft wordt de afgelopen tijd geteisterd door tal van geweldsincidenten. In juni werden vermoedelijk met automatische wapens salvo's afgevuurd op twee winkels aan de Beestenmarkt en de Molslaan. Enkele weken eerder was er ook al geschoten met een automatisch wapen in de Peperstraat.

Niet alleen de schietpartij zelf wordt onderzocht, ook een mogelijk verband met de andere incidenten is onderwerp van onderzoek, aldus het Openbaar Ministerie.

