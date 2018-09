Weerbericht: Zonnig en warm voor de tijd van het jaar

De dag begint nog frisjes met 8 tot 11 graden en mogelijk enkele mistbanken. In de loop van de ochtend laat de zon zich steeds meer zien en gaat de temperatuur gestaag omhoog. Het wordt maximaal 23 graden, 5 graden boven de normale gemiddelde maximumtemperatuur deze tijd van het jaar.

In het land komt hoge bewolking voor, maar de zon zal daar steeds makkelijker doorheen breken. Er staat een matige wind uit het zuidwesten.

Maandag wordt het zelfs nog ietsje warmer en dat is vooral in het zuiden te merken. Daar haalt het kwik de 25 graden. In het noorden is 20 het maximum. Daar hangt dan ook veel bewolking, waaruit ook regen kan vallen.

Dinsdag is het Prinsjesdag en kan het weleens een extreem warme dag worden. We verwachten temperaturen tussen de 24 en 31 graden. Mocht dat zo zijn, dan is het de op een na warmste Prinsjesdag ooit. Alleen in 1947 werd het nog warmer: 32 graden.

Het warme nazomerse weer houdt ook na dinsdag nog even aan. Vrijdag lijkt dat over te zijn en neemt de kans op buien flink toe.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 24°C 14°C ZW 4 Woensdag 25°C 14°C ZW 4 Donderdag 24°C 15°C ZW 5 Vrijdag 16°C 14°C W 4 Zaterdag 16°C 10°C W 4

