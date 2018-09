Grote brand in kerk Amstelveen onder controle

De brandweer Amsterdam-Amstelland gaf tegen 23.30 uur het sein brand meester. Het korps ging daarna nog wel verder met nablussen.

De brandweer was met veel materieel en personeel uitgerukt. De brandweer doet er alles aan de toren nat te houden om te voorkomen dat het vuur overslaat, zei een woordvoerder eerder.

Volgens de brandweer is de schade groot. De woordvoerder stelde dat het "een hele klus" was om het vuur onder controle te krijgen.

Alleen de pastoor was in de kerk toen de brand uitbrak en hij kon snel naar buiten. Hij zei tegen de brandweer dat er geen mensen meer in het gebouw aan de Noorddammerlaan waren toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Omwonenden van de kerk waren geëvacueerd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen waren geëvacueerd. Bewoners van twee woningen moeten de nacht elders doorbrengen. De overigen mochten weer terugkeren naar hun woning.

"Het is vreselijk dat dit prachtige rijksmonument en icoon van Bovenkerk in brand staat. We leven mee met de omwonenden. Voor heel Amstelveen is dit verschrikkelijk. We hopen dat de schade beperkt blijft", zei burgemeester Bas Eenhoorn eerder op de zaterdagavond.

Brandweer adviseert omwonenden deuren en ramen te sluiten

In verband met de veiligheid werd het publiek op grote afstand gehouden. Volgens de woordvoerder was er geen instortingsgevaar.

In de verre omtrek was de rook te zien. De brandweer adviseerde deuren en ramen te sluiten.

Zaterdagmiddag werd er nog een lezing gehouden in het gebouw, staat te lezen om de website van de kerk.

Het gebouw werd in 1888 in gebruik genomen. Het is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers.

