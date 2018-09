Jongen die schoot in school Roermond mag daar niet terugkeren

Dit gebeurde op een bijeenkomst op de school, melden meerdere media die hierbij aanwezig zijn. Hiermee zou tegemoet worden gekomen aan de vragen van bezorgde ouders en leerlingen.

De jongen kwam vrijdagochtend rond 8.30 uur aan op het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg, een school voor kinderen met een beperking, waarna hij een vuurwapen en een bijl tevoorschijn haalde. Hij zou in het plafond hebben geschoten.

Het kind was zwaarbewapend. Zo had hij volgens de politie een kleinkalibergeweer, een gasalarmpistool en een bijl bij zich. Hij zou al jaren zeer geïnteresseerd zijn geweest in wapens, maar voor de school was het incident op vrijdag toch een "donderslag bij heldere hemel".

''De jongen maakte juist de laatste tijd een positieve ontwikkeling door'', zei directeur Jacques Verstegen van de Aloysiusstichting, waar de Donderberg onder valt. ''Dat hij bezeten was van wapens wisten we niet.''

'Leraren reageerden adequaat'

De jongen heeft volgens het bestuur van de stichting vrijdag driemaal in de lucht geschoten, een keer binnen en twee keer buiten de school. Volgens waarnemers op school een keer met een geweer, en twee keer met een pistool.

''Vier docenten hebben een geweer op hun buik gehad. Tijdens de schietpartij ging een leraar voor hem staan'', zei voorzitter Hans Kelderman. ''Ook andere docenten met klassen vol leerlingen hebben de gewapende jongen gezien. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.''

Docenten van de school hebben ingegrepen door met hem in gesprek te blijven. De politie heeft de jongen op een later moment overmeesterd. Wat zijn motief was en hoe hij aan zijn wapens kwam, is niet bekend.

Burgemeester Donders-de Leest liet vrijdag in een eerste reactie al weten trots te zijn op de adequate actie van de leraren.

Volgens de politie was een ruzie met een andere jongen de aanleiding voor de scholier om met wapens naar school te komen. De school ontkent dat zijn actie was ingegeven door eerdere pesterijen. De Donderberg is maandag weer open.

