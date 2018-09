Halsema wil in uiterste geval haatprekende gebedshuizen sluiten

Dat stelde zij vrijdagavond in een interview met lokale zender AT5.

In het gesprek deed de nieuwe burgemeester onder meer uit de doeken hoe zij de aanpak van radicalisering in haar stad voor zich ziet. Halsema wil onderzoeken hoe de gemeente kan ingrijpen als orthodoxie overgaat in fundamentalisme dat gepaard gaat met dwang en intimidatie.

"Op dat moment ben je niet meer beschermd door de geloofsvrijheid, als je anderen dwingt of intimideert. Het is een vrij klassieke grens: als je anderen dwingt dan heb je een probleem met de gemeente", stelt ze. Halsema wil in dat soort gevallen sneller gaan optreden.

De GroenLinks-politicus beklemtoont dat het sluiten van gebedshuizen een maatregel is die zij slechts in uiterste gevallen wil toepassen. "Maar ik wil nagaan welke mogelijkheden we allemaal hebben in het grijze gebied voordat je naar het strafrecht grijpt", stelt ze.

Amsterdam wil optreden tegen lhbt-haat en sekseongelijkheid

Zij denkt aan dit soort maatregelen bij imams of predikanten die "afschuwelijk preken dat vrouwen onderdanig moeten zijn of dat homoseksualiteit misdadig is. Als dat zich herhaalt, moet je kunnen optreden tegen een moskee." Halsema voegt daaraan toe dat "exact hetzelfde geldt voor de christelijke kerk".

In tegenstelling tot haar voorganger Jozias van Aartsen is Halsema niet voornemens om de banden aan te halen met fundamentalistische, salafistische organisaties in de stad. "Mensen die antidemocratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels", stelt ze.

