Politiebonden bereiken akkoord over nieuwe cao, acties van de baan

Vrijdagochtend werd al bekend dat het overleg zover gevorderd was dat het nog om twee punten ging; het mogelijk eerder uittreden van oudere collega's en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing.

In de afgelopen uren zijn alle partijen nader tot elkaar gekomen en is er een akkoord bereikt. De inhoud van het akkoord is te lezen op de website van vakbond ACP.

Zo krijgen politiemedewerkers in de jaren 2018 tot en met 2020 drie keer een structurele loonsverhoging en twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro. En worden de capaciteitsproblemen en de rooster- en werkdruk aangepakt.

Daarnaast komen er voor politiemedewerkers in de laatste fase van hun loopbaan mogelijkheden om hun werkbelasting te verlichten.

De vier politiebonden - ACP, ANPV, NPB en VMHP - voeren al maandenlang actie om een nieuwe, verbeterde cao voor 65.000 politiemensen af te dwingen. Politiemensen waren ontevreden door onder meer onderbezetting en hoge werkdruk. Een lijst met klachten ontstond vijf jaar geleden na de centralisatie van de politie.

Minister Grapperhaus en korpschef Akerboom tevreden met akkoord

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom laten vrijdag weten tevreden te zijn met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

''Het is een evenwichtig pakket geworden. De afgelopen maanden heb ik op verschillende momenten uitgebreid gesproken met actievoerende agenten. Ik heb groot respect voor hun passie en betrokkenheid, zowel bij hun vak, hun collega’s als de organisatie. Hun kritische geluiden heb ik mij aangetrokken en met dit resultaat willen de korpschef en ik aan deze terechte punten tegemoetkomen'', aldus de minister.

Akerboom vindt ook dat er een goed resultaat ligt. ''Goed voor de politiecollega’s, omdat zij worden beloond voor hun inzet de afgelopen jaren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de initiële politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collega’s. Het akkoord helpt ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.''

De overeenkomst moet nog worden voorgelegd aan de leden die het akkoord nog zouden kunnen afwijzen.

Kort geding is van tafel

Het kort geding dat Grapperhaus had aangespannen en vrijdag zou dienen is met het bereiken van het akkoord van de baan. De bonden wilden komend weekend naar eigen zeggen "de heftigste acties ooit" op touw zetten om hun eisen kracht bij te zetten. Volgens de minister zou hiermee de veiligheid in het geding komen.

Door de geplande acties kwamen verschillende evenementen in gevaar, waaronder ook voetbalwedstrijden. Deze vinden nu alle definitief doorgang.

