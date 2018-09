Politie en FIOD doen onderzoek naar geld geliquideerde crimineel Pronk

Pronk werd begin augustus in Delft doodgeschoten. Deze week zijn twee woningen en een garage- en een kelderbox op verschillende plaatsen in de omgeving van Den Haag doorzocht, meldt de FIOD vrijdag. Ook een woning op Ibiza is doorzocht.

Bij deze acties zijn administratie, drie auto's, en boot, drie luxe horloges en contant geld in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie denkt dat Pronk zich schuldig maakte aan strafbare feiten in het drugscircuit, waar grote geldbedragen in omgaan. Mogelijk is crimineel geld weggezet bij familie of bij derden, zegt de woordvoerder van de FIOD. Daarmee zouden zij zich schuldig maken aan witwassen.

Bij het onderzoek zijn de politie van Den Haag en Amsterdam en justitie in Spanje betrokken. Het Openbaar Ministerie in Den Haag leidt het onderzoek.

