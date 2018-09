Zwaarbewapende scholier (16) opgepakt na schietpartij op school Roermond

De tiener arriveerde rond 8.30 uur op het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg, waarna hij het vuurwapen en de bijl tevoorschijn haalde. Volgens de school heeft de jongen in het plafond geschoten.

Hij droeg een kleinkaliber-geweer, een gasalarmpistool en twee messen bij zich, meldt de politie.

Leraren van de school hebben geprobeerd met hem in gesprek te blijven. Agenten hebben hem later overmeesterd. Burgemeester Donders, op bezoek in de school, zei "dat de docenten heel dapper zijn geweest, iets om heel trots op te zijn".

"De leraren hebben heel adequaat ingegrepen, zodat er geen gewonden zijn gevallen", lichtte de woordvoerder van de school toe. "Wij zijn enorm geschrokken."

Waarschijnlijk was ruzie aanleiding van incident

Voor zover bekend bij de politie heeft de jongen ruzie met een medescholier gehad. De politie heeft diverse hulzen gevonden die nader onderzocht worden.

Er is veel politie aanwezig op de school, die vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders houdt. Er wordt gekeken of slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is. Om 13.00 uur beëindigde de school alle lessen. Veel leerlingen waren eerder al door geschrokken ouders opgehaald.

Maandag is de school weer open en zal er waar nodig extra aandacht voor ondersteuning en zorg voor alle kinderen en medewerkers zijn, aldus de school in een mail aan de ouders.

