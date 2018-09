Voor het eerst minder kinderontvoeringen in zomer

Dit jaar zijn er 32 kinderen ontvoerd in de leeftijd van zeven maanden tot zestien jaar, vorig jaar werden er nog 36 kinderontvoeringen gemeld. Het IKO meldt verder dat er dit jaar opvallend veel zaken waren waar de achterblijvende ouders van ontvoerende ouders te horen kregen dat het kind zelf niet wil terugkeren naar Nederland.

De meeste kinderen zijn ontvoerd naar Spanje, Turkije, Polen en België. Verder is opvallend dat de meerderheid van de kinderen is ontvoerd door moeder, namelijk in twintig van de gevallen. Er zijn in de zomervakantie ook acht kinderen naar Nederland ontvoerd.

"Kinderontvoering kan het extreme gevolg zijn van een internationale vechtscheiding", aldus het IKO. Het centrum zegt voorzichtig optimistisch te zijn dat door goede voorlichting bij ouders bewustwording ontstaat dat zij samen een besluit voor een verhuizing moeten nemen.

"We zijn blij dat het aantal kinderontvoeringen in de zomer licht gedaald is en hopen dat deze trend in de rest van het jaar doorzet. Elk ontvoerd kind is immers één te veel”, aldus directeur Coskun Çörüz.

