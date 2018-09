Zwaargewonde naar ziekenhuis gebracht na geweldsincident Amsterdam

Rond 23.55 kreeg de politie van de hoofdstad meerdere meldingen van een geweldsincident in een woning aan de Vlietstraat, vlak bij het Olympisch Stadion. Er zouden schoten zijn gehoord.

Toen de politie op de locatie aankwam, werd een zwaargewond persoon aangetroffen op straat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Of het incident zich inderdaad in de woning heeft afgespeeld en of er daadwerkelijk geschoten is, kan de politie nog niet zeggen. Een rechercheteam is bezig de toedracht te onderzoeken.

Volgens AT5 is het slachtoffer vanuit een raam op de tweede verdieping geduwd of gevallen. Het Amsterdamse nieuwsmedium meldt verder dat getuigen hebben gezien hoe een verdachte gearresteerd werd door de politie.

