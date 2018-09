Noord-Holland overweegt zoet water per schip aan te voeren om verzilting

Drinkwaterbedrijf PWN haalt kraanwater voor West-Friesland gewoonlijk bij Andijk uit het IJsselmeer, maar het water uit het meer is door de droogte al wekenlang erg zout.

Nu ligt er ook nog een zoutbel precies voor het innamepunt, zodat PWN geen water kan innemen. Dat hebben Rijkswaterstaat en minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Mensen kunnen het zoutere IJsselmeerwater wel drinken, maar het is niet lekker. Als de problemen voortduren, zullen schepen halverwege volgende week op een andere plek in het IJsselmeer water gaan halen. Met dat zoetere water worden de bekkens bij Andijk gevuld, waarna PWN er drinkwater van maakt.

Onduidelijk hoe lang zoutbel blijft

Op dit moment worden volgens het ministerie twee tankschepen klaargemaakt, die elk acht keer per dag heen en weer gaan varen naar een punt in het meer waar het water zoeter is. Het water is bestemd voor 60.000 huishoudens.

Omdat niet te voorspellen is hoelang de zoutbel voor Andijk blijft liggen, is ook niet te zeggen of en hoelang de schepen gaan varen.

Het IJsselmeer is de grootste zoetwaterbuffer van Nederland. Rijkswaterstaat is al weken bezig om het zoutgehalte in het meer naar beneden te krijgen. Er zijn extra pompen en bellenschermen geplaatst en er wordt geregeld gespuid op de Waddenzee. Nu blijkt dat dat onvoldoende helpt, is deze nieuwe maatregel bedacht.

PWN haalt gewoonlijk bij Andijk 24 miljoen kubieke meter water per jaar uit het IJsselmeer om er drinkwater van te maken.