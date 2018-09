Weerbericht: 's Ochtends mist en buien, 's middags meer zonneschijn

De ochtend start in het noorden met mist, die echter snel oplost. Het is daar droog, in tegenstelling tot in het zuiden, waar een enkele bui kan vallen uit de zwaardere bewolking die er hangt.

In de loop van de dag klaart het overal op en wordt het zonnig, hoewel in het zuiden de bewolking pas in de middag wegtrekt. 's Middags kan er in het noorden regen vallen, maar is het vrijwel overal droog en wordt het 18 tot 20 graden.

In de nacht naar vrijdag klaart het verder op, maar is er grote kans op mistbanken. De temperatuur daalt naar 12 graden aan zee, het binnenland kan minima van 4 graden ervaren.

Vrijdag start wederom met mist, in het noorden mogelijk gepaard met buien. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die vooral aan de kust tot buien uit kunnen groeien. Het wordt 18 tot 21 graden. In het weekend laat de zon zich wat vaker zien en gaat de temperatuur wat omhoog.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 5°C ZW 2 Zaterdag 18°C 10°C W 3 Zondag 21°C 10°C ZW 3 Maandag 22°C 14°C ZW 3 Dinsdag 25°C 13°C ZW 3

