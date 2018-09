Leidenaar krijgt taakstraf voor binnenrijden sociale dienst Lisse

Edwin V. was naar eigen zeggen boos en gefrustreerd, omdat hij kort daarvoor had gehoord dat zijn uitkering was beëindigd. Hij reed op 22 januari het gebouw binnen.

V. zei dat hij niet van plan was om iemand te verwonden en de rechtbank begrijpt dat de man emotioneel was, maar er is "geen rechtvaardiging voor zijn buitenproportionele reactie".

De medewerkers van de sociale dienst, van wie V. er ook nog twee bedreigde, waren enorm geschrokken. De schade aan het pand was enorm.

Als onderdeel van zijn straf moet de man meewerken aan een onderzoek naar zijn impulscontrole en frustratietolerantie en zich zonodig laten behandelen.

