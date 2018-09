Zomers weer keert vanaf dinsdag terug in Nederland

Het KNMI meldt dat het aan de weermodellen ook ziet dat het vanaf dinsdag warmer wordt, maar vindt het voor een exacte voorspelling nog te vroeg. "Maar de temperatuur gaat in ieder geval ruim boven de 20 graden uitkomen", zegt een woordvoerder.

Volgens Weerplaza is orkaan Helene de oorzaak van het warme weer. Die orkaan ligt nu nog boven de Atlantische Oceaan ter hoogte van de Kaapverdische Eilanden, maar de voorspelling is dat Helene de komende dagen een meer noordelijke koers gaat volgen.

Helene zal na het weekend het hogedrukgebied boven de Azoren naar het midden van Europa drukken. "Daardoor kan warme lucht uit Zuid-Europa ons land bereiken", aldus Weerplaza.

Volgens het weerbureau komen "de maxima een paar dagen tussen de 25 en 30 graden te liggen en enkele berekeningen laten zelfs tropische warmte zien".

Na woensdag blijft het tien dagen droog

Woensdag trekt er bewolking waaruit regen kan vallen over het land. In de avond en in de nacht van woensdag op donderdag wordt het droog. De woordvoerder van het KNMI zegt dat het tien dagen lang overwegend droog blijft.

Ook vertelt ze dat het niet uniek is dat het in deze tijd van het jaar warm wordt. "Nog niet zo lang geleden hadden we zelfs bijna een hittegolf in Nederland in september, maar zo ver wil ik nu nog niet gaan."

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 5°C ZW 2 Zaterdag 18°C 10°C W 3 Zondag 21°C 10°C ZW 3 Maandag 22°C 14°C ZW 3 Dinsdag 25°C 13°C ZW 3

