Strafeisen tot negen jaar voor poging tot helikopterkaping Roermond

Daarnaast wordt een deel van de verdachten wapenbezit en heling van de gestolen auto's aangerekend.

Het proces gaat over de voorgenomen bevrijding van Benaouf A. op 11 oktober 2017. De man wordt gezien als een van de kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was eind 2012 doelwit van de 'wildwestschietpartij' in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Hij moest met behulp van een helikopter vanaf de luchtplaats van de gevangenis in Roermond gehesen worden. De politie was echter op de hoogte van de plannen en kon de kaping en bevrijding voorkomen. "Een levensgevaarlijk plan met onbeheersbare risico's", benadrukte de officier van justitie.

Houssain El M. had 'duidelijk sturende rol'

De hoogste strafeis van negen jaar was voor onder anderen de 27-jarige Houssain El M., die door justitie als een van de organisatoren gezien wordt. "Uit het onderzoek blijkt duidelijk zijn sturende rol", aldus de officier van justitie.

Hij werd op de dag van de mislukte bevrijding aangehouden toen hij met het legitimatiebewijs van zijn jongere broer Ismail (22) de helikopter in Budel kwam ophalen, zogenaamd voor een romantische vlucht met zijn vriendin.

Zijn jongere broer hoorde drie jaar tegen zich eisen voor medeplichtigheid. Hij was volgens het OM ook betrokken bij de voorbereidingen. Zo werd vanaf zijn rekening de aanbetaling voor de helikopter gedaan. Ook onderhield hij het contact met het helicentrum in Lelystad, waar de boeking gemaakt werd.

Rechtbanktekening van verdachten (ANP).

Helikopter moest tussenstop in Weert maken

De helikopter moest vanuit Budel een tussenstop maken in Weert, waar de vriend van Ismail El M. zogenaamd stond te wachten. Daar was echter een BMW geposteerd met daarin, volgens justitie, Saifeddine M. (20), Rachid El M. (24), Sofyan El H. (24) en Alvaro G.B. (54).

De Colombiaan G.B. was de piloot die de helikopter moest overnemen en naar Roermond zou vliegen. Zelf heeft hij tijdens de zittingen gezegd dat hij niet in staat geweest zou zijn het toestel te besturen, en daarnaast was hij naar eigen zeggen van plan de helikopter te saboteren door zijn pet in de wieken te gooien.

De man zegt mee te hebben gewerkt omdat dat hij en zijn familie ernstig bedreigd werden. Hij hoorde net als Saifeddine M. zes jaar tegen zich eisen.

Ook L. en El M. zouden leidende rol hebben gehad

Ook Abdelghafour L. (39) en Rachid El M. (24) hebben volgens het OM een leidende rol gehad. L. zou een goede vriend van Benaouf A. zijn en bezocht hem in april vorig jaar nog in de gevangenis. "Hij had een coördinerende rol en overlegde veelvuldig met de andere verdachten", aldus de officier van justitie.

Dat baseert de officier van justitie op de verklaring van G.B. en op de vele tapgesprekken. Die afgeluisterde gesprekken werden woensdag afgespeeld in de rechtszaal.

Zo is Rachid El M. te horen terwijl hij in de BMW zit en zegt dat hij "tussen zijn benen een wapen heeft klaarliggen voor Houssain El M." Dat wapen kan hij gebruiken om de piloot te overmeesteren als hij in Weert geland is. "Ruk zijn handen van het stuur", doelt Rachid El M. op de piloot. "Zodat hij niet weg kan vliegen."

Tegen L. en Rachid El M. is respectievelijk negen jaar geëist. De bestuurder van de BMW, El H., kreeg een strafeis van zeven jaar te horen. Hij werd aangehouden nadat de BMW aan het arrestatieteam was ontkomen en in Maarheeze crashte. De andere inzittenden wisten toen te ontkomen en werden op een later moment aangehouden.

Fransman doodgeschoten tijdens vlucht voor politie

Het was de bedoeling dat de helikopter na de bevrijding van Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond op 11 oktober door zou vliegen naar een locatie verderop. Hier stonden twee vluchtauto's klaar. L. had daar zijn Franse neef en Omar A. (20) voor gevraagd. Beiden moesten als bestuurders fungeren.

Toen zij werden klemgereden, wisten ze te ontkomen in een van de vluchtauto's. Die Audi kwam uiteindelijk tot stilstand in Roosteren. Daar werd de Fransman tijdens zijn vlucht doodgeschoten door de politie. Omar A. kon even later worden aangehouden. Hij moet, als het aan het OM ligt, zeven jaar de cel in.

Verdachten maakten zelfgemaakte kraaienpoten

Abdellatif N. hoorde acht jaar eisen. Hem wordt medeplichtigheid verweten. Hij was nauw betrokken bij de voorbereidingen en kocht bij Praxis onder meer spullen om kraaienpoten mee te maken. Dat zijn voorwerpen die autobanden leksteken en zo achtervolging door de politie bemoeilijken. Daarnaast kocht N. touw en een autoband om Benaouf A. van de luchtplaats te hijsen.

Uitspraak volgt op 12 november

Woensdagmiddag en de komende dagen zullen de advocaten van de verdachten hun pleidooi houden. De uitspraak volgt op 12 november.